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Hinnamnor Tayfunu, Çin'in Doğusuna Güçlü Rüzgar ve Sağanak Yağışlar Taşıyacak

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Hinnamnor Tayfunu, Çin'in Doğusuna Güçlü Rüzgar ve Sağanak Yağışlar Taşıyacak

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji İdaresi'nin Perşembe günü verdiği bilgiye göre, bu yılın 11'inci tayfunu olan Hinnamnor Tayfunu güçlenirken Çin'in doğusundaki kıyı bölgelerine güçlü rüzgarlar ile sağanak yağışlar taşıyacak.

BEİJİNG, 1 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji İdaresi'nin Perşembe günü verdiği bilgiye göre, bu yılın 11'inci tayfunu olan Hinnamnor Tayfunu güçlenirken Çin'in doğusundaki kıyı bölgelerine güçlü rüzgarlar ile sağanak yağışlar taşıyacak. İdare'den yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarların Perşembe gününden başlayarak gelecek Salı'ya kadar Taiwan, Fujian, Zhejiang, Shanghai ile Jiangsu'nun bazı kısımlarını vurmasının beklendiği ve sağanak yağışların da Taiwan, Zhejiang, Shandong ile Liaoning'in bazı bölümlerinde Cuma'dan Pazar'a kadar etkili olacağı kaydedildi. Tayfun, Perşembe günü yerel saatle 18.00'de 21,4 derece kuzey enlemi ve 125,5 derece doğu boylamında yer alırken, tahminlere göre kuvvetinin zayıflaması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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