Hinduistan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 3 Ölü

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Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Patlama, Sivakasi yakınlarında gerçekleşti.

YENİ DELHİ, 22 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Patlama, pazartesi günü eyalet başkenti Chennai'nin yaklaşık 540 kilometre güneybatısındaki Virudhunagar ilçesine bağlı Sivakasi yakınlarında gerçekleşti.

Polis, hayatını kaybedenlerin fabrikada çalışan işçiler olduğunu bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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