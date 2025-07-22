Hinduistan'da Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 3 Ölü

YENİ DELHİ, 22 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Patlama, pazartesi günü eyalet başkenti Chennai'nin yaklaşık 540 kilometre güneybatısındaki Virudhunagar ilçesine bağlı Sivakasi yakınlarında gerçekleşti.

Polis, hayatını kaybedenlerin fabrikada çalışan işçiler olduğunu bildirdi.