Hindu Kadınlar Dussehra Festivalini Kutladı Güncel Haberler YENİ DELHİ, 6 Ekim (Xinhua) -- Bir Hindu festivali olan Dussehra'da iyinin kötüye karşı kazandığı zafer kutlanıyor. YENİ DELHİ, 6 Ekim (Xinhua) -- Bir Hindu festivali olan Dussehra'da iyinin kötüye karşı kazandığı zafer kutlanıyor. "Sindoor Khela" töreni sırasında kadınlar birbirlerinin yüzünü Sindoor adı verilen ve kadınların evli olduğunu gösteren vermilyon tozuyla boyuyor. Hindistan'ın Agartala kentinde Dussehra festivali vesilesiyle düzenlenen "Sindoor Khela" töreni sırasında Hindu kadınlar birbirlerinin yüzünü Sindoor adı verilen ve süren kadınların evli olduğunu gösteren vermilyon tozuyla boyuyor, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Hindistan'ın Agartala kentinde Dussehra festivali vesilesiyle düzenlenen "Sindoor Khela" töreni sırasında Hindu kadınlar birbirlerinin yüzünü Sindoor adı verilen, süren kadınların evli olduğunu gösteren vermilyon tozuyla boyuyor, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Hindistan'ın Agartala kentinde Dussehra festivali vesilesiyle düzenlenen "Sindoor Khela" töreni sırasında Hindu kadınlar birbirlerinin yüzünü Sindoor adı verilen, süren kadınların evli olduğunu gösteren vermilyon tozuyla boyuyor, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Hindistan'ın Delhi kentinde Hindu festivali Dussehra sırasında birbirlerinin yüzüne vermilyon tozu süren Hindu kadınlar, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Partha Sarkar/Xinhua) Hindistan'ın Delhi kentinde Hindu festivali Dussehra sırasında birbirlerinin yüzüne vermilyon tozu süren Hindu kadınlar, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Partha Sarkar/Xinhua) Hindistan'ın Agartala kentinde Dussehra festivali vesilesiyle düzenlenen "Sindoor Khela" töreni sırasında Hindu kadınlar birbirlerinin yüzünü Sindoor adı verilen, süren kadınların evli olduğunu gösteren vermilyon tozuyla boyuyor, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua) Hindistan'ın Delhi kentinde Hindu festivali Dussehra sırasında birbirlerinin yüzüne vermilyon tozu süren Hindu kadınlar, 5 Ekim 2022. (Fotoğraf: Partha Sarkar/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel 6 Ekim India Güncel Haberler

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