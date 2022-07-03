Hindu İnancına Bağlı Bangladeşliler Rath Yatra Festivali'ni Kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindu İnancına Bağlı Bangladeşliler Rath Yatra Festivali'ni Kutladı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Hindu İnancına Bağlı Bangladeşliler Rath Yatra Festivali'ni Kutladı

DAKKA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da Hindu inancına bağlı Bangladeşliler, sembolik bir savaş arabasının çekildiği geleneksel bir Hindu festivali olan Rath Yatra veya diğer adıyla Chariot Festivali geçit törenine katıldı.

DAKKA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da Hindu inancına bağlı Bangladeşliler, sembolik bir savaş arabasının çekildiği geleneksel bir Hindu festivali olan Rath Yatra veya diğer adıyla Chariot Festivali geçit törenine katıldı.

Renkli kostümler giymiş insanlar Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen Rath Yatra Festivali geçit töreninde görülüyor, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Renkli kostümler giymiş insanlar Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen Rath Yatra Festivali geçit töreninde görülüyor, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Renkli kostümler giymiş insanlar Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen Rath Yatra Festivali geçit töreninde görülüyor, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Xinhua / Güncel

Bangladeş 1 Temmuz Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title