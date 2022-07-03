Hindu İnancına Bağlı Bangladeşliler Rath Yatra Festivali'ni Kutladı DAKKA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da Hindu inancına bağlı Bangladeşliler, sembolik bir savaş arabasının çekildiği geleneksel bir Hindu festivali olan Rath Yatra veya diğer adıyla Chariot Festivali geçit törenine katıldı. DAKKA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'da Hindu inancına bağlı Bangladeşliler, sembolik bir savaş arabasının çekildiği geleneksel bir Hindu festivali olan Rath Yatra veya diğer adıyla Chariot Festivali geçit törenine katıldı. Renkli kostümler giymiş insanlar Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen Rath Yatra Festivali geçit töreninde görülüyor, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Renkli kostümler giymiş insanlar Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen Rath Yatra Festivali geçit töreninde görülüyor, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Renkli kostümler giymiş insanlar Bangladeş'in başkenti Dakka'da düzenlenen Rath Yatra Festivali geçit töreninde görülüyor, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xinhua) Xinhua / Güncel Bangladeş 1 Temmuz Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hindu İnancına Bağlı Bangladeşliler Rath Yatra Festivali'ni Kutladı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.