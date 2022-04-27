Hindu festivalinde kamyonun elektrik akımına kapılması sonucu 11 kişi öldü
AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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YENİ Hindistan'ın güneyindeki bir Hindu festivalinde tapınak arabası gibi süslenen kamyonlardan birinin elektrik iletim kablosuna teması sonucu, 11 kişi hayatını kaybetti.
YENİ Hindistan'ın güneyindeki bir Hindu festivalinde tapınak arabası gibi süslenen kamyonlardan birinin elektrik iletim kablosuna teması sonucu, 11 kişi hayatını kaybetti.
Yeni Delhi Televizyonundan yapılan açıklamada, Hindu tanrılarının temsillerini taşımak için kullanılan "savaş arabaları" şeklinde dekore edilen kamyonun, elektrik akımına kapıldığı bildirildi.
Polis yetkilileri, Tamil Nadu eyaletine bağlı Thanjavur kentinde düzenlenen festivalde, gösteriler sırasında meydana gelen kazada 11 kişinin öldüğünü kaydetti.
Kazada yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel