Hindon Nehri'nde su seviyesi yükselerek 100'den fazla araç sular altında kaldı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Noida kentinde bulunan Hindon Nehri'nde şiddetli yağışlar sonucu su seviyesi yükseldi ve Ecotech 3 bölgesinde park halinde bulunan 100'den fazla araç sular altında kaldı. Araçların taksi olarak kullanıldığı ve taksitlerinin zamanında ödenmediği belirtildi.

Hindistan'ın Hindon Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 100'den fazla araç sular altında kaldı.

Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Noida kentinden geçen Hindon Nehri'nde şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesi yükseldi. Taşkından etkilenen Ecotech 3 bölgesinde yer alan boş bir arazide park halinde bulunan 100'den fazla araç sular altında kaldı. Araçların taksi olarak kullanıldığı ve taksitlerinin zamanında ödenmediği için arazide bekletildiği ifade edildi. - YENİ DELHİ