Hindistanlı Çocuklardan Türkiye'ye Destek Mesajı
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PENCAP, 8 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar semtindeki bir okulun öğrencileri, Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreninde ellerinde pankart ve mumlar tutuyor, 7 Şubat 2023.(Fotoğraf: Str/Xinhua)
PENCAP, 8 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar semtindeki bir okulun öğrencileri, Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreninde ellerinde pankart ve mumlar tutuyor, 7 Şubat 2023.(Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel