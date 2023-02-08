Hindistanlı Çocuklardan Türkiye'ye Destek Mesajı Güncel Haberler PENCAP, 8 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar semtindeki bir okulun öğrencileri, Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreninde ellerinde pankart ve mumlar tutuyor, 7 Şubat 2023.(Fotoğraf: Str/Xinhua) PENCAP, 8 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar semtindeki bir okulun öğrencileri, Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreninde ellerinde pankart ve mumlar tutuyor, 7 Şubat 2023.(Fotoğraf: Str/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Türkiye India Güncel Haberler

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