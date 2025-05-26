Hindistan Yunanistan'ın Savunma Sanayisine Yatırım Yapmayı Planlıyor

Hindistan Yunanistan'ın Savunma Sanayisine Yatırım Yapmayı Planlıyor
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Hindistan'ın Yunanistan ile savunma sanayisi alanında işbirliği yapmayı düşündüğü ve büyük Hint firmalarının yatırım yapmak için Atina'da incelemelerde bulunduğu bildirildi. Bu işbirliği, Avrupa Birliği'nin yeniden silahlanma sürecinde stratejik öneme sahip.

Hindistan'ın Yunanistan'ın savunma sanayisine yönelik yatırım yapma niyeti olduğu ileri sürüldü.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberinde, Yunanistan'ın, Hindistan ile daha yakın bir ilişki kurmayı arzuladığı ve Yeni Delhi'nin de Atina'dan farklı düzeylerde destek almayı umduğu ifade edildi.

Hindistan'ın Yunanistan üzerinde inceleme yaptığı belirtilen haberde, büyük Hint firmalarının Yunanistan'ın hava savunma sanayisi alanında ve savunma sistemlerinde yatırım arzularını ifade ettikleri aktarıldı.

Haberde, "Hindistan'ın ilgisi makul, zira Avrupa Birliği (AB) yeniden silahlanma sürecinde ve Atina zaten üçüncü ülkelerle stratejik içerikli benzer işbirliklerinde ilerleme kaydetti. Bunun en başat örneği ise İsrail'di." ifadesi kullanıldı.

Hindistan'ın özel yatırımlarda da Yunanistan'a ilgisinin olduğu kaydedilen haberde, Hindistan'dan Yunanistan'daki iş gücü açığını kapatmak için iş gücü getirilmesinin de beklentiler arasında olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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