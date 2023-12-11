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Hindistan Yüksek Mahkemesi, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasını onayladı

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Hindistan Yüksek Mahkemesi, Başbakan Narendra Modi hükümeti tarafından 2019'da kabul edilen Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması yönündeki kararını anayasaya uygun buldu. Mahkeme, bölgenin özel statüsünün geçici olduğunu ve hükümetin kararının anayasal olarak geçerli olduğunu belirtti. Ayrıca, hükümetin Ladakh bölgesinin Cammu Keşmir'den ayrılması kararını da destekledi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Başbakan Narendra Modi hükümeti tarafından 2019'da kabul edilen Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması yönündeki kararını anayasaya uygun buldu.

Mahkemenin 5 yargıçlı anayasa heyeti, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasına ilişkin itiraz üzerine görülen davanın sonucunu açıkladı.

Heyet, bölgenin özel statüsünün "geçici" ve hükümetin 2019'daki Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırma kararının anayasal olarak geçerli olduğuna karar verdi.

Yüksek Mahkeme ayrıca, hükümetin Ladakh bölgesinin Cammu Keşmir'den ayrılması kararını da destekledi.

Başyargıç Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, hükümetten Cammu Keşmir'in eyalet statüsünün "mümkün olan en kısa sürede" yeniden tesis etmesini istedi.

Chandrachud, bölgede Eylül 2024'e kadar seçimlerin düzenlenmesini hükmetti.

Modi de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, yüksek mahkemenin kararından memnun olduğunu bildirdi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, temmuz başında, hükümetin Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması kararına yönelik itirazları ele almak için heyet oluşturmuş, davanın duruşması 2 Ağustos'ta başlamıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan yönetimi, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan hükümlerini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgeyi merkezi yönetimin doğrudan hükmettiği "Birlik Toprağı" statüsüne indirmişti.

Ardından bölge toprakları, 31 Ekim 2019'da resmen merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh olmak üzere ikiye ayrılmıştı.

1947'den bu yana Cammu Keşmir'in yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasası da kaldırılmıştı. Müslümanlar, bu nedenle merkezi yönetimin bölgeye Hindu çoğunluğu yerleştirerek bölgenin demografisini değiştirmesinden endişe duyuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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