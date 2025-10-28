Hindistan, Yeni Delhi'de Yapay Yağmur İçin Kimyasal Salıyor
Hindistan hükümeti, başkent Yeni Delhi'deki hava kirliliği sorununu azaltmak için havaya kimyasal sabarak 'yapay yağmur' oluşturmayı hedefliyor. Bulut tohumlama yöntemiyle, kentin belirli bölgelerinde yağışın teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Hindistan hükümeti, başkent Yeni Delhi'deki hava kirliliğinin azaltılması çalışmaları kapsamında kentin belirli bölgelerinde havaya kimyasal salarak "yapay yağmur" yağdırmaya çalışıyor.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Yeni Delhi'de yıl boyu yaşanan büyük çaplı hava kirliliği sorunu, kış ayları yaklaştıkça şiddetini artırıyor.
Buna göre hükümet, kentteki hava kirliliğiyle mücadele etmek amacıyla atmosfere belirli kimyasalların salınarak yağışın teşvik edilmeye çalışılmasını içeren "bulut tohumlama" yöntemine başvurdu.
Gerekli kimyasal bileşenler, uçaklar aracılığıyla öğle vakti kentin bazı bölgelerinde iki ayrı tur şeklinde havaya salındı.
Öte yandan, hava durumu tahminleri başkentte yağış ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor.
Ayrıca, kasım sonuna kadar daha fazla "bulut tohumlama" denemeleri planlanıyor.