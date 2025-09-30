Hindistan ve Yeni Zelanda, Trump'ın Gazze Barış Planını Destekliyor

Hindistan ve Yeni Zelanda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Başkan Donald Trump'ın Gazze'deki çatışmayı sona erdirmek için kapsamlı bir plan açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Modi, planın "Filistin ve İsrail halkı ile daha geniş Batı Asya bölgesi için uzun vadeli ve sürdürülebilir barış, güvenlik ve kalkınmaya giden uygulanabilir bir yol sunduğunu" kaydetti.

Tüm tarafların Trump'ın girişiminin arkasında birleşmesi çağrısında bulunan Modi, bu çabaya destek verilerek çatışmanın sonlanmasını umduklarını belirtti.

Yeni Zelanda, Trump'ın Gazze planından memnun

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, " Yeni Zelanda, ABD'nin 'Gazze'de Çatışmayı Sona Erdirmeye Yönelik Kapsamlı Planı'nı küresel liderliğin bir örneği olarak memnuniyetle karşılamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Taraflara, çatışmayı sona erdirmek için bu önemli fırsatı değerlendirme ve planın şartlarını tam olarak uygulama çağrısı yapan Peters, Yeni Zelanda'nın bu yıkıcı çatışmanın derhal sona erdiğini görmek istediğini vurguladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "GazzeÇatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.