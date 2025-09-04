Hindistan ve Singapur İlişkileri Stratejik Ortaklık Seviyesine Yükseldi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Singapur Başbakanı Lawrence Wong, iki ülke ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme konusunda anlaşmaya vardı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak açıklamaya göre, Wong, Modi'nin daveti üzerine Hindistan'a resmi ziyaret düzenledi.

Ziyaret kapsamında bir araya gelen taraflar, ticaret, uzay, finans, yapay zeka teknoloji alanlarında işbirliğini artırmaya karar verdi.

İki ülke arasındaki işbirliğini genişleten 5 anlaşma imzalayan taraflar, askeri işbirliğini sürdürme ve ortak tatbikatlar düzenleme kararı aldı.

Diplomatik ilişkilerinin 60. yıl dönümünü kutlayan taraflar, ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme konusunda anlaştı.