Haberler

Hindistan ve Singapur İlişkileri Stratejik Ortaklık Seviyesine Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Singapur Başbakanı Lawrence Wong, iki ülke ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme konusunda anlaştı. Ticaret, uzay, finans ve yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini artırmak için 5 anlaşma imzalandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Singapur Başbakanı Lawrence Wong, iki ülke ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme konusunda anlaşmaya vardı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan ortak açıklamaya göre, Wong, Modi'nin daveti üzerine Hindistan'a resmi ziyaret düzenledi.

Ziyaret kapsamında bir araya gelen taraflar, ticaret, uzay, finans, yapay zeka teknoloji alanlarında işbirliğini artırmaya karar verdi.

İki ülke arasındaki işbirliğini genişleten 5 anlaşma imzalayan taraflar, askeri işbirliğini sürdürme ve ortak tatbikatlar düzenleme kararı aldı.

Diplomatik ilişkilerinin 60. yıl dönümünü kutlayan taraflar, ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltme konusunda anlaştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki katilini liseye kendisi kaydettirmiş

Savcı, katiline babalık yapmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi simüle edildi: Galatasaray'ın sırası şaşırttı

Şampiyonlar Ligi simüle edildi: Galatasaray'ın sırası şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.