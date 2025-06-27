Hindistan ve Rusya Savunma Bakanları Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

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Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, savunma üretimi, hava savunma ve askeri modernizasyon konularını görüşmek üzere bir araya geldi.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, savunma üretimini artırma gerekliliği, hava savunma, havadan havaya füzeler ve modernleştirilmiş askeri kapasite gibi kritik alanları konu alan görüşme yaptı.

Çin'in Çingdao kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı marjında Singh ve Belousov bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkenin S-400 sistemlerinin tedariki, Su-30 MKI uçaklarının modernleştirilmesi ve kritik askeri donanımın hızlı bir şekilde satın alınması konusu gündeme geldi.

Güncel jeopolitik durumlar, sınır ötesi terörizm ve Hindistan-Rusya savunma işbirliği gibi bir dizi konunun gündeme geldiği görüşmede Belousov, Hindistan ve Rusya arasındaki ilişkinin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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