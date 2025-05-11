Hindistan ve Pakistan, Keşmir'de Ateşkes Anlaştı
Hindistan kontrolündeki Keşmir'de güvenlik önlemleri artırılırken, Pakistan Başbakan Yardımcısı İshak Dar, iki ülkenin derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes üzerinde anlaştığını açıkladı.
SRİNAGAR, 11 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir eyaletinin yazlık başkenti Srinagar'da Hindistanlı paramiliter askerler nöbet kontrol noktalarında denetimi sıklaştırdı.
Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar cumartesi günü yaptığı açıklamada Pakistan ve Hindistan'ın derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes üzerinde anlaştıklarını ifade etti.
Kaynak: Xinhua / Güncel