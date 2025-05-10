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Hindistan ve Pakistan Askeri Eylemleri Durdurma Anlaşması Sağladı

Hindistan ve Pakistan Askeri Eylemleri Durdurma Anlaşması Sağladı
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Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, Hindistan ve Pakistan'ın askeri eylemleri durdurma konusunda mutabakata vardığını açıkladı. Anlaşma gereği her iki taraf, yerel saatle 17.00'den itibaren tüm askeri faaliyetleri durduracak.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, ülkesinin Pakistan ile "askeri eylemlerin durdurulması" konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Misri, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen basın toplantısında, Pakistan ve Hindistan arasındaki askeri faaliyetlere ilişkin açıklama yaptı.

İki ülkeden askeri yetkililerin yerel saatle 15.35'te iletişime geçtiğini belirten Misri, "Her iki tarafın da yerel saatle 17.00'den itibaren karada, havada ve denizde tüm askeri eylemleri durdurması konusunda anlaşmaya varıldı." ifadesini kullandı.

Misri, her iki taraftan ilgili yetkililere bu mutabakatın hayata geçirilmesi için talimatlar verildiğini aktararak, yetkililerin 12 Mayıs'ta tekrar görüşeceğini kaydetti.???????

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hindistan ve Pakistan'ın çatışmaların ve askeri operasyonların durdurulması konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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