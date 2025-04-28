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Hindistan ve Pakistan Arasında Pahalgam Saldırısının Ardından Gerginlik Tırmanıyor

Hindistan ve Pakistan Arasında Pahalgam Saldırısının Ardından Gerginlik Tırmanıyor
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Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısı sonrasında Hindistan ve Pakistan arasında Kontrol Hattı'nda çatışmalar yaşandı. Hindistan, Pakistan'ı ateşkes ihlaliyle suçlayarak ciddi önlemler aldı.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının ardından Hindistan ve Pakistan sabah saatlerinde Kontrol Hattı'nda (LOC) çatıştı.

Hindistan ile Pakistan arasında Pahalgam saldırısının ardından gerginlik sürüyor.

Press Trust of India'nın (PTI) haberine göre, taraflar arasında Kontrol Hattı'nda sabah saatlerinde çatışma çıktı.

Gazeteye açıklama yapan bir Hint savunma yetkilisi, söz konusu çatışmanın, İslamabad yönetiminin ateşkesi "hafif silahlarla" ihlal etmesinin ardından yaşandığını savundu.

Yetkili ayrıca, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Hindistan'dan gemisavar füze denemesi

Hindistan Donanmasının X hesabından dikkat çekici bir paylaşım yapıldı.

Donanmanın gemisavar füze atışı denemesi yaptığı bildirilen paylaşımda, "Hint Donanması, çatışmaya hazır şekilde, ülkenin denizcilik çıkarlarını her zaman ve her yerde korumaktadır." ifadesi kullanıldı.

?Pahalgam terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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