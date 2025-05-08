Hindistan ve Pakistan Arasında Keşmir'de Çatışma: Evler Hasar Gördü
Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Srinagar kenti yakınında, Hindistan ve Pakistan birlikleri arasında yaşanan çatışmalarda evler hasar gördü. Salamabad köyündeki olaylar nedeniyle bir kişi gözyaşları içinde evinin önünde durdu.
SRİNAGAR, 8 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir bölgesinin yazlık başkenti Srinagar'ın yaklaşık 110 kilometre kuzeyinde Kontrol Hattı yakınlarında bulunan Salamabad köyünde Hindistan ve Pakistan birlikleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle hasar gören evinde ağlayan bir kişi, 8 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel