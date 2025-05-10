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Hindistan ve Pakistan Arasında Füzelerle Hedef Alma İddiaları

Hindistan ve Pakistan Arasında Füzelerle Hedef Alma İddiaları
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Hindistan ordusu, Pakistan'ın 3 havalimanını füze saldırısıyla hedef alırken, Pakistan ordusu da karşılık vererek Hindistan'daki havalimanlarına saldırdı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, gelişmeler üzerine Ulusal Komuta Otoritesi'ni toplantıya çağırdı. Pakistan hava sahası uçuşlara kapatıldı.

Hindistan ordusu, Pakistan'ın 3 havalimanını füzelerle hedef alırken, Pakistan ordusu da Hindistan'ın saldırılarına karşılık verdiğini bildirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan'ın 3 şehirdeki havalimanlarını hedef alan füze saldırılarına karşılık verildiği belirtildi.

Karşı saldırıda, Hindistan'daki Surat Garh, Sirsa, Bathinda ve Akhnoor havalimanlarının hedef alındığını aktarılan açıklamada, saldırıda Hindistan'a ait S-400 hava savunma sisteminin de Pakistan Hava Kuvvetlerine ait J-17 savaş uçağıyla hipersonik füzeyle imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Hindistan'da çok sayıda askeri noktanın hedef alındığı bildirildi.

Pakistan ordusu, Hindistan'a düzenlediği karşı füze saldırılarının da görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Başbakan Şerif, Ulusal Komuta Otoritesi'ni toplantıya çağırdı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bu gelişmelerin ardından Ulusal Komuta Otoritesi'ni toplama kararı aldı.

Hindistan saldırıları nedeniyle Pakistan hava sahası uçuşlara kapatıldı, ülkedeki iç ve dış hat uçuşları iptal edildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde başkent İslamabad'ın yakınındaki Ravalpindi şehrindeki Nur Han Havalimanı da dahil olmak üzere ülkedeki 3 ayrı hava limanının Hindistan ordusunca füzelerle hedef alındığı belirtilmişti.

Hedef alınan diğer iki havalimanının ise Pencab eyaletinde yer alan Murid ve Shorkot olduğu ifade edilen açıklamada, Hindistan'ın attığı bazı füzelerin hava savunma sistemlerince engellendiği aktarılmıştı.

Açıklamada, 3 ayrı havalimanına düzenlenen saldırılarda herhangi bir hasar oluşmadığı ve can kaybı yaşanmadığı kaydedilmişti.

Öte yandan Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda Pakistan Hava Kuvvetlerine ait gereçlerde herhangi bir hasar olmadığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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