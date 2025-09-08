Hindistan ve İsrail İkili Yatırım Anlaşması İmzaladı

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman ve İsrailli mevkidaşı Bezalel Smotrich, ikili yatırım anlaşması imzaladı.

Hindistan Maliye Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Sitharaman ve Smotrich'in Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldiğini duyurdu.

Açıklamada, tarafların yaptığı görüşmenin ardından ikili yatırım anlaşması imzaladıkları aktarıldı.

Anlaşma kapsamında karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, tarafların ekonomik işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiği belirtildi.