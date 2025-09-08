Haberler

Hindistan ve İsrail İkili Yatırım Anlaşması İmzaladı

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman ve İsrailli mevkidaşı Bezalel Smotrich, karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılmasını hedefleyen bir ikili yatırım anlaşması imzaladı. Anlaşma, ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik kararlılığı pekiştiriyor.

Hindistan Maliye Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Sitharaman ve Smotrich'in Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldiğini duyurdu.

Açıklamada, tarafların yaptığı görüşmenin ardından ikili yatırım anlaşması imzaladıkları aktarıldı.

Anlaşma kapsamında karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, tarafların ekonomik işbirliğini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
