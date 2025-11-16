Hindistan ve İsrail Arasındaki Askeri İşbirliği Derinleşiyor

İsrail, Gazze'deki katliamları nedeniyle uluslararası kamuoyunda baskı ve yaptırımların odağında olmaya devam ederken Hindistan'ın Tel Aviv ile son dönemde özellikle askeri olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliğini artırdığı ve bunun iki ülke arasındaki ideolojik yakınlaşmayı yansıttığı belirtiliyor.

Tel Aviv yönetiminin son iki yılda Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 69 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken bazı Batılı hükümetler dahil çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş, İsrail'e yaptırım, eleştiri ve baskılarını sürdürüyor.

Buna rağmen Hindistan ile İsrail arasında karşılıklı ziyaretlerin yanı sıra savunma, sanayi ve teknoloji gibi alanlarda işbirliğine ilişkin mutabakat zaptları ve yatırım anlaşmalarıyla ilişkilerin geliştirildiği öne çıkıyor.

AA muhabirine konuşan uzmanlar, Tel Aviv ile Yeni Delhi arasında son dönemde giderek artan yakınlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hindistan'ın İsrail'den silah ithalatı dikkat çekiyor

Hollanda'daki Leiden Üniversitesi Siyaset Bilimi Enstitüsünden Doç. Dr. Nicolas Blarel, Hindistan ile İsrail arasındaki bağların oldukça güçlü olduğunu belirterek, iki ülke arasında özellikle savunma ekipmanları ve çeşitli ticari alanlardaki ilişkilere dikkati çekti.

Blarel, "Hindistan, savunma ihtiyaçlarının önemli bir kısmını İsrail'den ithal ediyor. Örneğin, son 10 yılda İsrail, Hindistan'ın toplam silah ithalatının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayarak yıllara bağlı Hindistan'ın üçüncü veya dördüncü en büyük yabancı silah tedarikçisi oldu." diye konuştu.

İsrail'in Hindistan'a savaş uçakları veya tank sağlamadığını belirten Blarel, buna rağmen insansız hava araçları (İHA), balistik füze savunma sistemleri, uzun ve orta menzilli hassas güdümlü füzeler ve bombalar, "Phalcon AWACS" gibi radar sistemleri ve elektronik harp ekipmanları tedarik ettiğini dile getirdi.

Blarel, bu sistemlerin birçoğunun, özellikle de İHA ve füzelerin mayıs ayındaki çatışmada Pakistan'a karşı kullanıldığını vurguladı.

Modi hükümeti döneminde ilişkiler ilerledi

İki ülke arasındaki ilişkilerin 1992'de normalleşmesinden bu yana karşılıklı faydalı hale geldiğini söyleyen Blarel, "(İsrail ile ilişkisi sayesinde) Hindistan, uzun zamandır çeşitli Batılı ortakların satmaya veya paylaşmaya isteksiz olduğu, teknolojik açıdan gelişmiş önemli silah sistemlerine erişim sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Blarel, Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümetinin İsrail ile bağlarını ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile yakın ilişkilerini kamuoyuna duyurduğuna dikkati çekerek, Modi'nin 2017 yılında İsrail'i ziyaret eden ilk Hindistan Başbakanı olduğunu söyledi.

Blarel, İsrail'in ise Hindistan ile ilişkiler yoluyla dikkate değer bir Asyalı ortağa ve savunma ihracatı için önemli bir pazara sahip olmaktan kazanç sağladığı yorumunda bulundu.

"Derinleşen ideolojik ve stratejik yakınlaşma"

İsveç Uppsala Üniversitesi Barış ve Çatışma Araştırmaları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ashok Swain de Hindistan ile İsrail arasında özellikle askeri ve istihbarat alanında artan işbirliğinin, salt pragmatik ortaklıktan ziyade, iki sağcı milliyetçi hükümet arasında derinleşen ideolojik ve stratejik yakınlaşmayı yansıttığını söyledi.

Swain, "Hindistan'ın Gazze saldırısına yönelik küresel tepkilerin ortasında İsrail ile ilişkilerini güçlendirme kararı, iç politika, jeopolitik fırsatçılık ve ideolojik yakınlığın karışımından kaynaklanıyor." görüşünü paylaştı.

"Modi hükümeti, İsrail'i Hindu milliyetçi projesi için bir model ve bir ortak olarak görüyor." diyen Swain, İsrail'i desteklemenin, Washington'daki güçlü İsrail yanlısı lobiyi memnun ettiğini ve Hindistan'ın demokratik gerilemesine ilişkin ABD Kongresinden gelen eleştirilere karşı yardımcı olduğunu söyledi.

Swain, şunları dile getirdi:

"Hindistan, İsrail'in Gazze savaşını kınamayı reddederek gelişmiş silah ve gözetleme sistemlerine erişim arayışında bulunurken Batı güvenlik blokuna sadakatini gösteriyor ancak bir zamanlar sömürge karşıtı dayanışmanın savunucusu olarak saygı gördüğü Arap ve Müslüman dünyasındaki ahlaki güvenilirliğini de kaybediyor.

Hindistan, İsrail'e silah ihracatı için geniş bir pazar, küresel güneyde diplomatik meşruiyet ve işgal politikalarını eleştiren Müslüman çoğunluklu devletlere karşı stratejik bir denge unsuru sunuyor."