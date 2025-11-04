Hindistan ve İsrail Arasında Stratejik Ortaklık Vurgusu

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın "karşılıklı güven ve istikrara dayalı, güçlü bir ilişki" olduğunu belirtti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jaishankar, resmi ziyaret kapsamında başkent Yeni Delhi'de bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Saar ile bir araya gelerek ikili ilişkileri, işbirliğini geliştirme yollarını, küresel ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İkili arasındaki toplantının açılış konuşmasında Jaishankar, Hindistan'ın Orta Doğu barış sürecine ilişkin tutumunun diyalog ve diplomasiye dayalı çözüm arayışlarını destekleme yönünde olduğunu savundu.

Jaishankar, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan ve Gazze için hazırlanan 20 maddelik planına ilişkin, " Hindistan, Gazze barış planını destekliyor ve bunun kalıcı, sürdürülebilir bir çözümün önünü açmasını umuyor." ifadesini kullandı.

Hindistan ile İsrail arasındaki stratejik ortaklığın, "karşılıklı güven ve istikrara dayalı güçlü bir ilişki" olduğunu belirten Jaishankar, iki ülke arasında imzalanan "İkili Yatırım Anlaşması"nın ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

Jaishankar, ülkesinin son yıllarda demir yolu, kara yolu, liman altyapısı, yenilenebilir enerji ve sağlık alanlarında geliştiğini aktararak "Şirketlerimiz İsrail'deki fırsatları değerlendirmeye son derece hevesli. Bu alanın üzerine daha fazla düşmek istiyoruz." dedi.

İsrail ile tarım, yarı iletken teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalara imza attıklarını hatırlatan Jaishankar, bu işbirliğin devamının, iki ülkenin ortak çıkarına hizmet edeceğini vurguladı.

Bakan Jaishankar ayrıca, Şubat 2026'da Hindistan'da düzenlenecek Yapay Zeka Zirvesi'ne İsrail'in de katılmasını beklediklerini dile getirdi.

Saar'dan "uzun vadeli stratejik ortaklık kurulması" mesajı

Israel National News adlı haber sitesine göre, Saar, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin İsrail ile "güçlü dayanışmasını" takdir ettiğini söyledi.

Hindistan için "dünyanın en büyük demokrasisi ve en hızlı büyüyen ekonomisi" nitelemesini yapan Saar, İsrail ve Hindistan arasında uzun vadeli stratejik bir ortaklık kurulmasının hedeflendiğini vurguladı.

Saar, terörün İsrail ve Hindistan için ortak bir tehlike olduğunu iddia ederek Hizbullah, Hamas ve Husilerin bölgenin güvenliği ve istikrarı için ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.

İsrailli Bakan, "Hamas silahsızlandırılmalıdır. Gazze askerden arındırılmalıdır. Taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.