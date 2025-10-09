Hindistan ve İngiltere'den Savunma ve İşbirliği Adımları

Hindistan ve İngiltere, stratejik ortaklıklarını ele aldıkları görüşme kapsamında savunma, güvenlik, teknoloji ve kültür gibi alanlarda işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Mumbai'de bir araya geldi.

Hindistan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, iki liderin "kapsamlı stratejik ortaklıklarını" ele aldıkları görüşmede savunma alanında eğitim ve tatbikatlarla ikili ilişkileri genişletme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, iki liderin, savunma, güvenlik, teknoloji ve kültür gibi alanlarda işbirliğini artırma konusunda anlaştığı ifade edilerek "Hindistan-İngiltere Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşmasının (CETA) en kısa sürede onaylanmasında istekli olduklarını" dile getirdiği aktarıldı.

Modi ve Starmer'ın "Hafif Çok Amaçlı Füze Sistemlerinin" tedarikinin 468 milyon dolar değerindeki ilk aşamasının ilerlemesi konusunda anlaşma imzalandığı duyurulan açıklamada iki liderin Hindistan donanması platformları için denizcilik alanında elektrikli itki sistemleri konusunda iş birliği sağlanmasına yönelik anlaşmanın hazırlanmasının tamamlanmasında anlaştığı belirtildi.

Öte yandan, açıklamada, liderlerin Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına bağlılıklarını dile getirdiği, sivillerin korunması ve uluslararası hukuka uyulması çağrısı yaptığı ifade edildi.

Modi ve Starmer'ın, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına destek verdiği vurgulanan açıklamada liderlerin kalıcı ateşkes, insani yardımın sağlanması, iki devletli çözüm yolunda adil ve kalıcı barış için çalışmaya istekli oldukları kaydedildi.

Starmer, iki günlük ziyareti kapsamında dün Hindistan'a gitmişti.