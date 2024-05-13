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Hindistan ve Fransa, 2 Hafta Sürecek Askeri Tatbikat Düzenliyor

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Hindistan ve Fransa, yedinci kez gerçekleştirilen 'Shakti' tatbikatı için bir araya geliyor. Tatbikat, her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri arasındaki işbirliğini ve dostluk ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

YENİ Hindistan ve Fransa, 2 hafta sürecek askeri tatbikat düzenliyor.

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, bu yıl yedincisi gerçekleştirilen "Shakti" tatbikatının başladığı belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde 26 Mayıs'a kadar sürecek tatbikata ilişkin, "Ortak tatbikat, her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri arasında birlikte çalışma ve dostluk ilişkilerinin geliştirilmesini kolaylaştıracaktır." ifadesi kullanıldı.

Fransa'nın Yeni Delhi Büyükelçiliği de tatbikatta, dağlık arazide kara operasyonlarına odaklanılacağını açıkladı.

İki yılda bir düzenlenen "Shakti" tatbikatının sonuncusu 2021'de Fransa'da gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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