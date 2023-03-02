Hindistan ve Çin'in Dışişleri Bakanları, G20 Zirvesi'nde sınır ihtilafını konuştu

Hindistan ve Çin Dışişleri Bakanlarının, Yeni Delhi'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde, iki ülkenin Himalayalar'daki ihtilaflı sınır hattındaki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Hindistan ve Çin Dışişleri Bakanlarının, Yeni Delhi'de gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nde, iki ülkenin Himalayalar'daki ihtilaflı sınır hattındaki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Çinli mevkidaşı Çin Gang, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında yüz yüze görüştü.

Jaishankar, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede ikili ilişkilerdeki mevcut sorunların, özellikle sınır bölgelerinde barış ve huzurun sağlanması konusunun tartışıldığını belirtti.

Hint Bakan, Çinli mevkidaşı ile G20 gündemindeki konuları da ele aldıklarını ifade etti.

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa sebep olan sınır ihtilafını uzun yılladır çözemezken sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor.

Sınırın batısındaki Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. 17 tur süren görüşmelerin ardından sınır bölgesindeki birliklerin koordineli ve planlı şekilde geri çekilmesine karar verilmişti.

İki ülke askerlerinin, sürtüşmeye sebep olan Galvan Vadisi, Pangong Gölü ve Gogra Kaplıcaları'nın yer aldığı sınır bölgelerindeki çekilme sürecinin 14 Eylül'de tamamlandığı duyurulsa da bölgede gerginlikler devam etmişti.