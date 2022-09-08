Hindistan ve Çin, askerlerini tartışmalı sınır bölgesinden çekti

YENİ Hindistan ve Çin, iki yıldan fazla süredir tansiyonu düşürmek için yapılan görüşmelerin ardından, ölümcül çatışmalara neden olan tartışmalı sınır bölgelerinin birinden askerlerini çekme kararı aldı.

YENİ Hindistan ve Çin, iki yıldan fazla süredir tansiyonu düşürmek için yapılan görüşmelerin ardından, ölümcül çatışmalara neden olan tartışmalı sınır bölgelerinin birinden askerlerini çekme kararı aldı.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gogra-Hotsprings bölgesindeki Hint ve Çin birlikleri, sınır bölgelerinde barış ve huzurun sağlanmasına katkı sunacak şekilde koordineli ve planlı şekilde geri çekilmeye başladı." bilgisi verildi.

Açıklamada, askerlerin geri çekilmesi kararının, temmuz ayında iki ülke arasında kolordu komutanları düzeyindeki 16'ncı tur görüşmelerinin ardından geldiği aktarıldı.

Çin hükümeti tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) batı bölümünü oluşturan bölgedeki anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin görüşmeler devam ediyor.

Depsang, Pangong ve Gogra-Hotsprings adlı bölgeler taraflar arasındaki gerilimin en kilit noktaları olarak öne çıkıyor. Geçen yıl Pangong Tso bölgesinde birliklerin bir kısmı çekilmişti.

Hindistan Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.