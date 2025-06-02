Hindistan ve Bangladeş'te Sel ve Toprak Kayması: 38 Ölü

- Hindistan'da sel ve toprak kayması: 34 ölü

Bangladeş'te toprak kayması: 4 ölü

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Sikkim eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında en az 34 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Sikkim eyaletinde 4 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına yol açtı. Yetkililer, yaşanan felaketlerde en az 34 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Eyalette mahsur kalan turistlerin tahliye edilmeye başlandığını aktarıldı.

Meghalaya ve Manipur eyaletlerinde ise, sel ve toprak kayması nedeniyle mahsur kalanları kurtarmak üzere orduya bağlı kurtarma ekipleri görevlendirildi.

Meteoroloji dairesi, bölgede yağışların şiddetini artıracağı uyarısında bulundu.

Bangladeş'te 4 kişi öldü

Öte yandan, Hindistan'ın komşusu Bangladeş'te meydana gelen toprak kaymasında aynı aileden en az 4 kişi öldü. Yetkililer, yeni toprak kaymaları ve ani sel baskınları olabileceği uyarısında bulunarak, risk altındaki bölgelerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.