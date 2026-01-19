Hindistan ve BAE, savunma ve enerji dahil birçok alanda işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın uzay, yapay zeka, savunma ve enerji dahil birçok alanda işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştığı bildirildi.

Hindistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkanı bin Zayid'in, Modi'nin daveti üzerine Hindistan'a resmi ziyarette bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Modi ve bin Zayid'in iki ülke arasındaki tam kapsamlı ikili işbirliğinin yollarını incelediği aktarıldı.

Tarafların, 2022'de imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'ndan (CEPA) bu yana ticaret ve ekonomik işbirliğinde kaydedilen büyümeyi memnuniyetle karşıladığı vurgulanan açıklamada, ikili ticaret hedefinin 2032'ye kadar 200 milyar dolara ulaşması konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, gıda güvenliğine yönelik işbirliğini geliştirme konusundaki kararlılığın teyit edildiği ve uzay alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı vurgulandı.

Yapay zeka ve gelişmekte olan teknolojiler başta olmak üzere bilim ve teknoloji alanlarında da işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındığı aktarılan açıklamada, iki ülkenin enerji alanındaki ortaklığına dikkat çekildi.

Açıklamada, finans, kültür, eğitim ve savunma alanlarındaki işbirliğini geliştirmenin yollarının ele alındığı ifade edilerek, bölgesel ve küresel meselelerin de görüşüldüğü kaydedildi.