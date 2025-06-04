Hindistan ve Avustralya Savunma İşbirliğini Güçlendiriyor

Hindistan ve Avustralya, savunma tedarik zincirleri, kritik mineraller ve teknoloji alanlarındaki ilişkilerini artırma yollarını görüştü.

Hindistan Basın Bilgi Bürosundan (PIB) yapılan açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles??????? ile telefonda görüştüğü belirtildi.

İki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın bugün 5'inci yılını doldurduğu belirtilen açıklamada, Modi ve Marles'in bu ortaklığı güçlendirmek için fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki savunma tedarik zincirleri, kritik mineraller ve teknoloji alanlarındaki işbirliğinin artırılmasının önemi vurgulandı.

Modi ve Marles, istikrarlı, güvenli ve müreffeh bir Hint-Pasifik bölgesine yönelik ortak vizyonun devam ettiğini teyit etti.

Hindistan Savunma Bakanı Singh'in paylaşımı

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh de sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Marles ile görüştüklerini aktardı.

Görüşmenin "son derece verimli" geçtiğini belirten Singh, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin güçlendirilmesi konusundaki kişisel kararlılığı ve liderliği nedeniyle Marles'e övgüde bulundu.

Singh, Hindistan'ın 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına verdiği misillemeyi desteklemesi nedeniyle Avustralya hükümetine teşekkürlerini sundu.