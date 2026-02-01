Haberler

Hindistan ve Arap ülkeleri, "bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması" çağrısı yaptı

Güncelleme:
Hindistan ile Arap ülkeleri, 'bağımsız ve yaşanabilir' bir Filistin Devleti'nin kurulması için ortak bir bildiri yayımladı. Taraflar, Orta Doğu'da adil barış sağlanmasını desteklediklerini belirtti.

Hindistan ile Arap ülkeleri, "bağımsız ve yaşanabilir" Filistin Devleti'nin kurulması çağrısında bulundu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen İkinci Hindistan-Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, tarafların ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Arap Barışı Girişimi doğrultusunda Orta Doğu'da "adil, kapsamlı ve kalıcı barışın" sağlanmasına olan bağlılıklarını teyit ettikleri belirtildi.

1967 sınırları temelinde İsrail ile barış içinde yan yana yaşayacak "egemen, bağımsız ve yaşanabilir bir Filistin Devleti" kurulması çağrısında bulunulan bildiride, Filistinin halkının "devredilemez haklarının" desteklendiği ifade edildi.

Bildiride, ilgili tüm taraflara ateşkes anlaşmasının uygulanmasına tam olarak uyma çağrısında bulunulduğu ve Gazze Şeridi'nde yardım, iyileştirme ve yeniden inşa sürecini kapsayan Arap-İslam planının başlatıldığı kaydedildi.

Gazze'de insani yardım faaliyetlerine yeterli, sürekli ve engelsiz erişimin sağlanmasının gerekliliğine işaret edilen bildiride, yardım kuruluşları ile uluslararası ve insani örgütlerin bölgedeki faaliyetlerinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Bildiride ayrıca, Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve uluslararası alanda tanınan sınırlarına saygı gösterilmesi ve ülkenin egemenliğine yönelik tüm ihlallerin sona erdirilmesi talep edildi.

Sudan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğe işaret edilen bildiride, Somali'nin birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

Bildiride, Yemen'in güvenliğini zayıflatmayı veya toprak bütünlüğünü ihlal etmeyi amaçlayan her türlü eylemin kınandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
