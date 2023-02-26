Hindistan ve Almanya İnovasyon ile Temiz Enerji Alanlarında İşbirliği Anlaşması İmzaladı

YENİ DELHİ, 26 Şubat (Xinhua) -- Hindistan ve Almanya hükümetler arası iki anlaşma imzaladı.

YENİ DELHİ, 26 Şubat (Xinhua) -- Hindistan ve Almanya hükümetler arası iki anlaşma imzaladı. Bunlardan biri inovasyon ve teknoloji alanında, diğeri ise yeşil hidrojen ve temiz enerji teknolojilerindeki işbirliğini kapsıyor.

Anlaşmalar Cumartesi günü Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un devam eden iki günlük ziyareti sırasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile birlikte imzalandı. Bu, Scholz'un Almanya Başbakanı olarak Hindistan'a yaptığı ilk ziyaret.

İki taraf ayrıca Skill Council of Green Jobs ve Bundesverband Solarwirtschaft arasında işletmeler arası bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu kapsamda gelecek yıl Hindistan'da Asya Pasifik Konferansı (APK) düzenlenmesine ilişkin bir duyuru da yapıldı.

İki lider, devam eden Rusya-Ukrayna çatışmasını da ele aldı. Kovid-19 pandemisi ve Ukrayna çatışmasının etkilerinin dünya genelinde hissedildiğini söyleyen Hindistan Başbakanı Modi, bunların özellikle gelişmekte olan ülkeler üzerinde olumsuz bir etki oluşturduğunu belirtti.