Hindistan ve Almanya İlişkileri Derinleşiyor

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile Hindistan-AB ilişkilerini değerlendirdi.

Hindistan'ı iki günlüğüne ziyaret eden Wadephul ile başkent Yeni Delhi'de bir araya gelen Jaishankar, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile "bağları derinleştirmek" ve serbest ticaret anlaşması müzakerelerini hızlandırmak için Almanya'nın desteğine güvendiğini söyledi.

Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, görüşmede "sanayi bağlantıları, yetenek hareketliliği, dijital, yarı iletkenler ve kritik teknolojilerin ilerletilmesinde daha fazla işbirliğinin" konuşulduğunu kaydederek, Wadephul ile ikili gündem hakkında "ayrıntılı görüşmeler" yaptığını belirtti.

Almanya'nın Hindistan-AB ilişkilerini daha da yakınlaştırma yönündeki "güçlü savunuculuğunu" takdirle karşıladığını aktaran Jaishankar, görüşme sırasında çok taraflı işbirliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki durum ve Hint-Pasifik bölgesi gibi küresel konuları ele aldıklarını kaydetti.