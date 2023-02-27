Hindistan ve Almanya'dan inovasyon ve teknoloji alanlarında ortak vizyon belgesi

Yeni Delhi ve Berlin yönetimleri, inovasyon ve teknoloji alanlarında ortak vizyon belgesine imza attı.

Yeni Delhi ve Berlin yönetimleri, inovasyon ve teknoloji alanlarında ortak vizyon belgesine imza attı.

Hint basınında yer alan haberlere göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığından, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ülkeye gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Almanya ve Hindistan'ın inovasyon ve teknoloji alanlarında ortak vizyon belgesini imzaladığı ifade edildi.

Vizyon belgesinin, iki ülke arasında şimdiye kadar imzalanan en kapsamlı ekonomik belge olduğu kaydedilen açıklamada, tarafların küresel barış, istikrar, sürdürülebilirlik ve refah için bir sorumluluğu paylaştıkları belirtildi.

İki ülkenin inovasyon, teknoloji ve endüstrideki işbirliğinden insanlığın faydalanmasının amaçlandığına işaret edilen açıklamada, ortak vizyon belgesinin, yapay zeka ve 6G gibi ileri teknolojilerin geliştirilmesinde işbirliği gibi konuları içerdiği bilgisi verildi.

Açıklamada, daha önce kurulan "Hint Alman Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde" (IGSTC) kaydedilen gelişmelerden memnuniyet duyulduğu vurgulandı.

Almanya, Hint bilgi işlem uzmanlarına vizeyi kolaylaştırmak istiyor

Almanya Başbakanı Scholz, Hindistan'ın Silikon Vadisi olarak bilinen Bengaluru kentindeki yazılım şirketine dün gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'nın, Hint bilgi işlem uzmanları için çalışma vizesi almayı kolaylaştırmak istediğini söyledi.

Scholz, birçok kişinin, Almanya'da vasıflı çalışan olma fırsatlarından yaralanmak isteyeceğini düşündüğünü ifade etti.

Başta yazılım ve bilgi teknolojisi olmak üzere birçok alanda vasıflı çalışanlara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Scholz, Almanya'nın, yazılımcılar ve bilgi teknolojisi geliştirme kabiliyeti olanlar için daha cazip hale gelmesi adına yasal çerçevesini geliştirmekte olduğunu dile getirdi.

Vasıflı çalışanların göçüne ilişkin bürokratik engelleri azaltmaya kararlı olduğunu söyleyen Scholz, belirli bir iş anlaşmasına imza atmamış ancak birçok kabiliyeti olan kişilerin Almanya vizesine başvurabilmelerine ve ülkede iş bulabilmelerine olanak sağlayacak yeni bir sistem kurmak istediğini belirtti.

Scholz, Almanya'da dil bilmemenin sorun olmayacağına işaret ederek "İngilizce konuşabilenler, Almancayı daha sonra öğrenebilirler." dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hindistan'a düzenlediği iki günlük resmi ziyarette, 25 Şubat'ta yerel basına yaptığı açıklamada, Hindistan ile yenilenebilir enerji, hidrojen, ilaç ve dijital ekonomi gibi sektörlerde işbirliğine yönelik büyük bir potansiyel olduğunu kaydetmişti.

Almanya'nın özellikle bilgi teknolojisi ve yazılım sektörlerinde Hindistan'dan vasıflı işçileri memnuniyetle karşıladığını belirten Scholz, "Sanayi sektöründe istihdam edilen Hint yeteneklerden yararlanmak istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.