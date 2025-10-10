Hindistan ve Afganistan İlişkilerinde Tarihi Adım

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, 2021'den bu yana ilk kez Hindistan'a resmi ziyarette bulunan Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile ikili ilişkileri ve iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek için atılabilecek adımları görüştü.

Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Yeni Delhi'de Afganistan yönetimi Dışişleri Bakan Vekili Muttaki ile bir araya geldiğini duyurdu.

Muttaki'nin daveti üzerine 2021'den bu yana ilk kez Hindistan'ı ziyaret etmesinin, ikili ilişkilerini ilerletme açısından önemli bir adım olduğunu belirten Jaishankar, görüşmede, Afganistan'ın kalkınması, ikili ticaret, halklar arası bağlar ve işbirliğini geliştirme konularını ele aldıklarını ifade etti.

Hindistan, Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açacak

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Jaishankar, Hindistan'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de sınırlı ve teknik düzeyde faaliyet gösteren diplomatik temsilciliğinin büyükelçilik statüsüne yükseltileceğini kaydetti.

Ülkesinin, Afganistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına tam bağlı olduğuna işaret eden Jaishankar, "Aramızdaki yakın işbirliği, hem sizin ulusal kalkınmanıza hem de bölgesel istikrara katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Muttaki ise Afganistan'ın Hindistan'ı yakın dost olarak gördüğünü belirterek "Karşılıklı saygı, ticaret ve halklar arası bağlara dayalı ilişkiler istiyoruz. İlişkilerimizi güçlendirmek için iletişim kanalı oluşturmaya hazırız." açıklamasında bulundu.