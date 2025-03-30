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Hindistan ve ABD, Ticaret Görüşmelerini Tamamladı

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan ticaret görüşmelerinde, ikili işbirliğini geliştirmek ve pazara erişimi artırmak için anlaşmaya varıldı. Taraflar, gümrük vergilerini azaltma ve tedarik zinciri entegrasyonunu derinleştirme konusunda mutabakat sağladı.

YENİ DELHİ, 30 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya gelen Hindistan ve ABD'nin ticari heyetlerinin dört gündür devam eden görüşmeleri cumartesi günü tamamladı. Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tarafların, pazara erişimin artırılması gibi öncelikli alanlarda ikili işbirliğini geliştirme kararı aldıkları belirtildi.

Açıklamada gümrük vergisi ve gümrük vergisi harici engelleri azaltma ve tedarik zinciri entegrasyonunu karşılıklı fayda sağlayacak şekilde derinleştirme konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Görüşmeler, şubat ayında imzalanan Hindistan-ABD Ortak Bildirisi'nin ardından yapıldı. Söz konusu bildiride taraflar, İkili Ticaret Anlaşması'nın imzalanması da dahil olmak üzere ikili ticareti 2030 yılına kadar 500 milyar ABD dolarına ulaştırma konusunda mutabık kalmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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