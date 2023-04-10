Hindistan ve ABD, Batı Bengal ve Uttar Pradeş'te ortak hava tatbikatı düzenledi

Hindistan Savunma Bakanlığı, Batı Bengal ve Uttar Pradeş eyaletlerinde ABD ile ortak 'Exercise Cope India 23' adlı hava tatbikatının başladığını açıkladı. Tatbikatın amacı, iki ülkenin hava kuvvetleri arasındaki karşılıklı anlaşmayı geliştirmek.

Hindistan ve ABD, Batı Bengal ve Uttar Pradeş eyaletlerinde ortak hava tatbikatı düzenledi.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Bengal ve Uttar Pradeş eyaletlerinde ABD ile ortak "Exercise Cope India 23" adlı hava tatbikatına başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Batı Bengal'in Panagarh ile Kalaikunda ve Uttar Pradeş'in Agra hava üslerinde düzenlenen tatbikatın, iki ülkenin hava kuvvetleri arasındaki karşılıklı anlaşmayı geliştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Tatbikatın ilk etabında, havadan intikal yeteneğine odaklanılacağı kaydedilen açıklamada, bu etapta her iki ülkenin hava kuvvetlerinin nakliye uçağı ve özel kuvvetler varlıklarının kullanılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Japonya'nın da gözlemci olarak yer aldığı tatbikata C-130J, C-17 ve MC-130J tipi uçakların katıldığı ifade edildi.