Hindistan Uzay Ajansı, En Ağır İletişim Uydusunu Uzaya Fırlattı

Güncelleme:
Hindistan Uzay Araştırma Ajansı, Mark-3 (LVM3-M5) fırlatma aracıyla 4.400 kilogram ağırlığındaki CMS-03 uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Fırlatma, Sriharikota Adası'ndaki fırlatma rampasından gerçekleştirildi.

YENİ DELHİ, 3 Kasım (Xinhua) -- Hindistan Uzay Araştırma Ajansı, Mark-3 (LVM3-M5) fırlatma aracıyla en ağır uydusu CMS-03'ü başarıyla uzaya fırlattı.

Fırlatma, pazar günü yerel saatle 17.26'da, Hindistan'ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletindeki Bengal Körfezi kıyısında yer alan Sriharikota Adası'nın ikinci fırlatma rampasından gerçekleştirildi.

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı'na göre, yaklaşık 4.400 kilogram ağırlığındaki CMS-03 uydusu, Hindistan topraklarından Jeosenkron Transfer Yörüngesi'ne fırlatılan en ağır iletişim uydusu olacak.

