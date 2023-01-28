Hindistan, Ülkeye 12 Çita Getirmek Amacıyla Güney Afrika ile Anlaşma İmzaladı

YENİ DELHİ, 28 Ocak (Xinhua) -- Hintli yetkililer Cuma günü, Hindistan hükümetinin gelecek ay ülkeye 12 çita getirmek için Güney Afrika ile bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

YENİ DELHİ, 28 Ocak (Xinhua) -- Hintli yetkililer Cuma günü, Hindistan hükümetinin gelecek ay ülkeye 12 çita getirmek için Güney Afrika ile bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Çitalar uçakla Hindistan'ın iç kesimlerindeki Madya Pradeş eyaletinde bulunan Kuno Ulusal Parkı'na getirilecek ve geçtiğimiz yıl Namibya'dan taşınan 8 hemcinsine katılacak.

Güney Afrika ile yapılan anlaşmaya göre, Hindistan hükümetinin çita tanıtma projesi kapsamında önümüzdeki 10 yıl içerisinde 100'ün üzerinde çita Güney Afrika'dan Hindistan'a getirilecek.

Güney Afrika Çevre Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamaya göre, çitaların Hindistan'daki tarihsel dönem içerisindeki işlevsel rolünü yeniden oluşturma ve yerel toplulukların geçim kaynaklarını ve ekonomilerini geliştirmeyi hedeflemesi nedeniyle ülkedeki çita popülasyonunu eski haline getirmek Hindistan için bir öncelik olarak kabul ediliyor.

Açıklamada, "Plan, önümüzdeki 8 ila 10 yıl boyunca yılda 12 çitayı Hindistan'daki yeni yerlerine yerleştirmek" denildi.

Çitalar 1952'de Hindistan'da nesilleri tükenmeden önce ormanlık alanları aslan ve kaplan gibi diğer büyük kedilerle paylaşırdı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi geçtiğimiz yıl Eylül ayında Madya Pradeş'te bulunan Kuno Ulusal Parkı'nda, Namibya'dan özel bir kargo uçağıyla getirilen çitaları serbest bırakmak suretiyle bir çita yeniden oluşturma programını başlatmıştı.

Modi o tarihte yaptığı bir açıklamada, çita soyunun yeniden oluşturulmasıyla birlikte, bu hayvanların onlarca yıl önce nesillerinin tükenmesiyle kırılan asırlık biyolojik çeşitlilik bağının yeniden oluşturulması şansının yakalanacağını söylemişti.