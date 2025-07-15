Hindistan Uçağı Kazasının Ardından Boeing Uçaklarına Denetim Başlatıldı

YENİ Hindistan'da geçen ay meydana gelen yolcu uçağı kazasının ardından Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının kontrol edilmesine karar verilirken, Asya'da bazı hava yolu şirketleri de benzer denetimlere başladı.

BBC'nin haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (DGCA) kararı sonrası Güney Kore, Japonya ve Singapur'un hava yolu şirketleri de Boeing uçaklarına yönelik denetim süreci başlattı.

Güney Kore'nin ulusal hava yolu firması Korean Air, yakıt anahtarları denetimlerine başladığını ve gerektiğinde ek tedbirler alınacağını açıkladı.

Japan Airlines (JAL) ise 2018'den bu yana düzenli olarak yakıt anahtarlarını kontrol ettiğini ve uçuş sırasında hiçbir sorun yaşanmadığını bildirdi.

Singapore Airlines da filosundaki tüm 787 tipi uçaklarda önleyici kontrolleri tamamladığını, bünyesindeki iştirak şirketi Scoot'un uçaklarının da denetlendiğini duyurdu.

Hindistan'da geçen ay düşen uçağa ilişkin hazırlanan ön soruşturma raporunda, uçağın her iki motoruna giden yakıt akışının kesildiğinin tespit edilmesi üzerine, tüm Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının kontrol edilmesine karar verilmişti.

Kaza sonucu 260 kişi yaşamını yitirmişti

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'na gitmek için havalanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerine düşmüştü.

Kazada 260 kişi yaşamını yitirmişti.