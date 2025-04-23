İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi

İstanbul'da son durum: 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı
İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi

İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonuna katıldı: MHP ile tokalaştılar

DEM Parti 11 yıl sonra katıldı! İşte resepsiyona damga vuran an

Hindistan, Terör Saldırısı Sonrası İndus Suları Anlaşması'nı Askıya Aldı

Hindistan, Terör Saldırısı Sonrası İndus Suları Anlaşması'nı Askıya Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan, Cammu Keşmir'deki terör saldırısının ardından 'İndus Suları Anlaşması'nı askıya aldığını açıkladı. Başbakan Modi liderliğindeki topluluk, Pakistanlı askeri müsteşarların ülkeyi terk etmesi için bir hafta süre tanıdı. Terörizme karşı sıfır tolerans politikası vurgulandı.

Hindistan, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısı sonrası "İndus Suları Anlaşması'nı" askıya aldığını ve Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istediğini bildirdi.

Press Trust of India (PTI) haberine göre Başbakan Narendra Modi liderliğinde Kabine Güvenliği Komitesi (CCS) toplantısında Pahalgam'da düzenlenen terör saldırısı ele alındı. Modi'nin saldırı hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirildiği toplantıda, terör saldırısının sınır ötesi bağlantılarının ortaya çıkarılması çabaları görüşüldü.

Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri, düzenlediği basın toplantısında, toplantıda alınan kararların detaylarını açıkladı.

Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliğindeki deniz ve hava dahil askeri müsteşarlarının "istenmeyen adam" ilan edildiği belirten Misri, müsteşarlara Hindistan'ı terk etmeleri için bir hafta süre tanındığı söyledi.

Hindistan ile Pakistan arasında 1960'ta imzalanan "İndus Suları Anlaşması'nın" askıya alındığını dile getiren Misri, "Anlaşma, Pakistan sınır ötesi terörizme verdiği desteği güvenilir ve geri dönülmez bir şekilde reddedene kadar derhal askıya alınacak." dedi.

Wagah-Attari sınır kapısının kapatıldığı kaydeden Misri, bu kapıdan geçiş yapanların, 1 Mayıs'a kadar aynı dönüş rotasını kullanarak geri dönebileceklerini söyledi.

Misri, Hindistan'ın İslamabad'daki Büyükelçiliğinde görevli deniz ve hava dahil askeri müsteşarların geri çekilmesi kararı alındığını belirtti.

Pakistan vatandaşlarının, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü (SAARC) kapsamlı muafiyet vizeleriyle Hindistan'a seyahat etmesinin yasaklandığına işaret eden Misri, bu vizeyle Hindistan'da bulunan Pakistanlıların ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre verildiğini söyledi.

Misri, CCS'nin saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını belirterek, alınan kararlar sayesinde komisyonun "terörizme karşı sıfır tolerans politikasını" yansıttığına dikkati çekti.

Olay

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin dün turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Terör saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüştü.

Modi, başkente varışının hemen ardından, üst düzey yetkililerin katılımıyla, durumu değerlendirmek için güvenlik toplantısı düzenlemişti.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Pakistan'da yasaklı Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün uzantısı olan Direniş Cephesi'nin (TRF) saldırıyı üstlendiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.