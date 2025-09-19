Hindistan, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Savunma Anlaşmasını İnceliyor

Hindistan, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 17 Eylül'de imzalanan "Ortak Stratejik Savunma Anlaşması"nı "ulusal güvenliği" açısından inceleyeceğini bildirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Ortak Stratejik Savunma Anlaşması"ndan, Hint hükümetinin haberdar olduğu ifade edildi.

Bu gelişmenin bu iki ülke arasında "uzun süreli bir anlaşmayı resmileştirdiği" belirtilen açıklamada, Hindistan'ın, tüm alanlarda ulusal çıkarlarını korumaya ve "kapsamlı ulusal güvenliği sağlamaya" bağlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bu gelişmenin ulusal güvenliğimiz ile bölgesel ve küresel istikrar için doğuracağı neticeleri inceleyeceğiz." ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 17 Eylül'de "Ortak Stratejik Savunma Anlaşması" imzalamıştı.

Başkent Riyad'da imzalanan anlaşmanın, iki ülke arasında savunma işbirliğini geliştirmeyi, herhangi bir saldırıya karşı ortak caydırıcılığı artırmayı hedeflediği belirtilmişti.