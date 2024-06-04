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Hindistan Seçimlerinde Modi'nin Partisi Önde Gidiyor

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Hindistan'da yapılan genel seçimlerde Başbakan Narendra Modi'nin liderliğindeki Bharatiya Janata Partisi (BJP), Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) ile önde götürüyor.

Hindistan'da yaklaşık 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimlerde, Halk Meclisinin (Lock Sabha) 543 üyesini belirleyecek oy sayımı sürerken, Başbakan Narendra Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" yarışı önde götürüyor.

Hindistan Seçim Kuruluna göre, yaklaşık 1 milyar seçmenden federal parlamentonun üyelerini belirlemek için kullanılan 650 milyon civarındaki oyun sayımı sürüyor.

Seçim Kurulunca aktarılan ilk verilere göre, Başbakan Modi'nin partisi BJP liderliğinde kurulan NDA bloku, yarışı ana muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongre Partisi öncülüğünde kurulan Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı'na (INDIA) karşı 290'a 222 sandalyeyle önde götürüyor.

Modi'nin öncülüğünü yaptığı NDA'nın, seçim öncesi ve sandık çıkışı anketlerde, seçimi "ezici çoğunlukla" kazanacağı tahmin edilirken, INDIA blokunun gelen ilk verilerde sergilediği performans "sürpriz" olarak değerlendirildi.

Tüm sandık çıkış anketlerine göre BJP açık ara önde olsa da Başbakan olarak üçüncü döneminin peşinde olan Modi, BJP liderliğindeki NDA'nın en az 400 sandalye kazanmasını hedefliyor.

Seçim çıkış anketlerine güvenmediğini açıklayan muhalefet bloku ise bir önceki seçimin çok üzerinde sandalye kazanacağını iddia ediyor.

Bir partinin veya koalisyonun hükümet kurabilmesi için Halk Meclisindeki 543 sandalyeden 272'sine sahip olması gerekiyor.

Hindistan halkı, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan 7 aşamalı genel seçimler çerçevesinde, 19 Nisan ve 26 Nisan'da, ayrıca 7 Mayıs, 13 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Mayıs ve 1 Haziran'da oy kullanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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