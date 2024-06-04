Üye Girişi
Haberler

Hindistan Seçim Sonuçları Borsayı Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da yapılan genel seçimlerin sonuçları, Başbakan Modi liderliğindeki ittifakın hedeflenen çoğunluğa ulaşamayacağını gösterdi. Bu durum, Hindistan borsasında keskin bir düşüşe neden oldu.

Hindistan'da yaklaşık 6 hafta süren genel seçimlerin sona ermesinin ardından, Başbakan Narende Modi liderliğinde kurulan ittifakın hedeflenen süper çoğunluğa ulaşamayacağının sinyalleri borsayı olumsuz etkiledi.

Hindistan Seçim Kurulunca aktarılan ilk verilere göre, Başbakan Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı'nın (NDA) tahminlerin gerisinde kalması borsanın keskin bir düşüşle kapanmasına yol açtı.

Modi ve ittifakının ezici çoğunluğu almayacağının işaretlerinin, Hindistan borsasında son 4 yıldaki "en kötü günün" yaşanmasına neden olduğu belirtildi.

Hindistan'da yaklaşık 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimlerde, Halk Meclisinin (Lock Sabha) 543 üyesini belirleyecek oy sayımı sürerken, ilk verilere göre, Modi'nin liderliğindeki NDA seçimi önde tamamlayacak.

Hindistan'da seçmenler ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan 7 aşamalı genel seçimler çerçevesinde, 19 Nisan ve 26 Nisan'da, ayrıca 7 Mayıs, 13 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Mayıs ve 1 Haziran'da oy kullanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Hindistan Politika Dünya Ekonomi Güncel Haberler

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

 Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi

TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title