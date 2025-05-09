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Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan İHA ve SİHA Tespiti

Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan İHA ve SİHA Tespiti
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Hindistan Savunma Bakanlığı, Pakistan sınırına yakın 26 noktada insansız hava araçlarının (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık, tehditlere karşı yüksek teyakkuzda olduklarını belirtti ve vatandaşlardan güvenlik talimatlarına uymalarını istedi.

Hindistan Savunma Bakanlığı, Pakistan sınırına yakın 26 noktada insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insanız hava araçları (SİHA) tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlığın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İHA ve SİHA'ların Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir ile Pencap ve Racastan eyaletlerinin bazı yerlerinde tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İHA ve SİHA'ların tespit edildiği yerler arasında, Cammu Keşmir'in Srinagar ile Cammu şehirleri, Nagrota ve Baramulla bölgeleriyle Awantipora kasabası, Pencap'a bağlı Fazilka ile Pathankot kentleriyle Firozpur bölgesi ve Racastan'daki Jaisalmer ile Bhuj kentleriyle Lalgarh Jattan ve Barmer bölgelerinin bulunduğu bildirildi.

İHA ve SİHA'ları gönderenin Pakistan olup olmadığına değinilmeyen açıklamada, Hindistan ordusunun "yüksek teyakkuz" halinde olduğu vurgulandı.

Hava tehditlerinin takip edildiği ve gereken yerlerde harekete geçildiği bildirilen açıklamada, özellikle sınır bölgelerindeki vatandaşlardan kapalı alanlarda kalmaları ve güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü belirtirken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
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