Hindistan Savunma Bakanı Singh: 'Maldivler ile gerçekten özel bir ilişkimiz var'

Maldivler'e ziyarette bulunan Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, iki ülkenin "gerçekten özel" ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Maldivler'e ziyarette bulunan Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, iki ülkenin "gerçekten özel" ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Yerel basına göre Singh, Maldivler'in başkenti Male'deki Başkanlık Ofisi'nde Maldivler Devlet Başkanı İbrahim Muhammed Salih ile görüştü.

Hindistan'ın Maldivlere hediye ettiği hızlı devriye gemisi ve çıkarma gemisinin teslim töreninde konuşan Singh, "Maldivler ile gerçekten özel bir ilişkimiz var" ifadesini kullandı. Bu ilişkinin bölge ülkeleri açısından model oluşturacak şekilde geliştirileceğini kaydeden Hint Bakan, Çin'in nüfuzunu artırdığı Hint Okyanusu bölgesinde Hindistan, Maldivler ve müttefik ülkelerin "ortak zorluklara karşı işbirliğini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu" vurguladı.

Singh, 3 günlük Maldivler ziyaretine dün başlamıştı.

Son yıllarda Hindistan, Hint Okyanusu'ndaki deniz komşularından olan Maldivler ile savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar attı.

Geçen yıl ağustosta Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Maldivler tarihindeki en büyük altyapı projelerinden biri olan ve başkent Male'deki adaları birbirine bağlaması öngörülen "Büyük Male" projesini başlatmıştı.

Proje ile başkent Male ile Vilingli, Gulhifalhu ve Thilafushi adaları arasında köprü ve geçit inşası hedefleniyor.