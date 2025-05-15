Hindistan Savunma Bakanı'ndan Pakistan'a Nükleer Silah Uyarısı

Hindistan Savunma Bakanı'ndan Pakistan'a Nükleer Silah Uyarısı
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Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Pakistan'ın nükleer silahlarının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun gözetimi altına alınması gerektiğini savundu. Pakistan'ın Hindistan için tehdit olduğunu belirten Singh, terörle mücadeledeki operasyonları değerlendirerek çatışmaların nedenini de açıkladı.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Pakistan'ın nükleer silahlarının, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (IAEA) gözetimi altına alınması gerektiğini savundu.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Singh, 7-10 Mayıs tarihlerindeki "Sindoor Operasyonu"nun ardından Cammu Keşmir bölgesini ziyaret etti.

Singh, burada yaptığı açıklamada, operasyonu "terörle mücadelede en büyük harekat" şeklinde niteleyerek Pakistan'ın ülkesini "tehdit ettiğini" iddia etti.

İslamabad yönetimine ait "nükleer silahlarının güvende olup olmadığından şüphe duyduğunu" belirten Singh, " Pakistan'ın nükleer silahlarının, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun gözetimi altına alınması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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