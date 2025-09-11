Hindistan, Rusya'dan Hint Vatandaşlarını Orduya Almayı Durdurmasını Talep Etti

Hindistan, Rusya'dan orduya aldığı ileri sürülen Hint vatandaşlarını salıvermesini talep ettiklerini bildirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından son zamanlarda Rusya-Ukrayna Savaşı için Rus ordusuna alındığı iddia edilen Hint vatandaşlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Son zamanlarda Rus ordusuna Hindistan vatandaşlarının alındığına ilişkin haberler gördük. Hükümet, son bir yılda birçok kez bu eylemin teşkil ettiği risk ve tehlikelerin altını çizdi ve Hint vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu." ifadelerine yer verildi.

Meselenin Rus yetkililerle de görüşüldüğü, Rusya'dan Hint vatandaşlarını orduya almayı bırakmasının ve ordudaki Hindistanlıları salıvermesinin talep edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bir kez daha tüm Hint vatandaşlarını Rus ordusuna katılma tekliflerinden uzak durmaya çağırıyoruz çünkü bu, tehlikelerle dolu bir yoldur." ifadesi kullanıldı.

The Hindu gazetesi, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki 2 Hint vatandaşının, Rus ordusuna alındığını ve 13 Hindistanlının da benzer durumda olduğunu söylediğini yazmıştı.