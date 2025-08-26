Hindistan, Quad'ın Bölgedeki Rolünü Vurguladı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, ABD'nin de yer aldığı Dörtlü Güvenlik Diyaloğu'nun (Quad) bölgede "pratik işbirliği için önemli bir platform" olduğunu söyledi.

The Hindu gazetesinin haberine göre, Misri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Quad'ın ülkesi için olan önemine değindi.

Misri, "Quad, Hint-Pasifik bölgesinde barış, istikrar, refah ve kalkınma üzerinde çalışmak ve bunları teşvik etmek için gerçekten önemli bir platform." dedi

Quad'ın son yıllarda gündemi ve pratik işbirliği alanlarını kapsayacak şekilde genişlediğini kaydeden Misri, genişlemede kritik ve yeni teknolojilerin de yer aldığını söyledi.

Misri, kritik mineraller konusunda Quad içinde işbirliği girişimi ile "tedarik zincirlerinin dayanıklılığı ve altyapı geliştirilmesi" konularının yakın zamanda ele alındığını kaydetti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bu hafta Japonya'ya düzenleyeceği ziyarete değinen Misri, Yeni Delhi ve Tokyo'nun Quad'a büyük önem verdiğini dile getirerek, "İşbirliğimizi ileriye taşımak için tüm Quad ortaklarıyla çalışmayı bekliyoruz." dedi.

Hint basınına göre, Modi'nin 29-30 Ağustos'ta Japonya'yı, 31 Ağustos-1 Eylül'de Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi Çin'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Quad

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum olarak bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" şeklinde nitelendirilen ittifak, düzenli toplantılarla karşılıklı bilgi alışverişi yapıyor.