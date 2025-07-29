Hindistan 'Pralay' Balistik Füzesinin İki Başarılı Testini Duyurdu
Hindistan Savunma Bakanlığı, kısa menzilli 'Pralay' balistik füzesinin 28-29 Temmuz tarihlerinde yapılan iki testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Füze, hedefini başarıyla vurdu ve 150 ila 500 kilometre vuruş menzilinde savaş başlığı taşıyabiliyor.
Hindistan Savunma Bakanlığı, kısa menzilli "Pralay" balistik füzesinin art arda iki testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Hindistan Savunma Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 28-29 Temmuz tarihlerinde balistik füze denemeleri yapıldığını açıkladı.
Hindistan Savunma Araştırma ile Geliştirme Teşkilatı (DRDO) tarafından yapılan iki denemede, "Pralay" balistik füzesinin hedefini başarıyla vurduğu aktarıldı.
150 ila 500 kilometre vuruş menziline sahip balistik füzenin savaş başlığı taşıyabildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel