Hindistan, Patlayan Yük Gemisini Kıyıdan Uzaklaştırmak İçin Çalışmalara Başladı

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Hindistan, Kerala açıklarında patlayan Singapur bandıralı yük gemisini çevresel felaketi önlemek için sahilden uzaklaştırmak amacıyla çalışmalara başladı. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

YENİ Hindistan, güneybatıdaki Kerala eyaleti açıklarında patlama sonucu yanan Singapur bandıralı yük gemisini çevresel felaketi önlemek amacıyla sahilden uzaklaştırmak için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Hindistan Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Singapur bandıralı "MV Wan Hai 503" adlı konteyner gemisinin 2128 ton yakıt ve tehlikeli madde içeren yüzlerce konteyner taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, olası çevre felaketinin önüne geçilmesi için geminin kıyıdan çekilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Pazartesi günü konteynerde meydana gelen patlamayla çıkan yangının ardından başlatılan söndürme çalışmaları sonucu alevlerin görünür şekilde azaldığı, geminin iç güvertelerinde ve yakıt tankları yakınlarında yangının hala sürdüğü ifade edildi.

Hindistan sahil güvenlik birimleri, deniz koşullarının elverişsiz olduğunu, yangının tamamen söndürülmesine ve deniz felaketinin önlenmesine öncelik verildiğini duyurdu.

Bu çerçevede 5 gemi, 2 uçak, bir helikopter, 5 kişilik özel arama kurtarma ekibi ve dalgıcın görevlendirildiği belirtildi.

NDTV'nin haberine göre, sahil güvenlik ekiplerinin kapsamlı arama tarama çalışmaları sonucu mürettebattaki 22 kişiden 18'i kurtarıldı, 4'ü ise halen aranıyor.

Sri Lanka'nın Kolombo kentinden 7 Haziran'da ayrılan 269 ??metrelik geminin, hafta başında Hindistan'ın Mumbai kentine varması bekleniyordu.

Öte yandan, 25 Mayıs'ta Kerala açıklarında Liberya bandıralı "MSC ELSA 3" yük gemisi, kargosundaki 13'ü tehlikeli olmak üzere 600'den fazla konteyneriyle batmıştı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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