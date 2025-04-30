Hindistan-Pakistan Sınırında Gerilim Devam Ediyor

- Hindistan- Pakistan arasındaki 740 kilometrelik fiili sınırda çatışmalar 6'ncı gecesinde

İSLAMABAD - Pakistan ordusu, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 tatilcinin ölümüyle sonuçlanan silahlı terör saldırısının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerde tansiyon yükselirken, dün gece yarısı Hindistan ordusuna ait birden fazla mevziden açılan ateşe karşılık verildiğini açıkladı.

Hindistan'ın 22 Nisan'da Cemmu ve Keşmir'de bulunan Pahalgam bölgesinde 26 tatilcinin ölümüyle sonuçlanan silahlı terör saldırısına Pakistan unsurlarının da karıştığını açıklamasının ardından iki ülke arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. Hindistan ve Pakistan askerleri arasında Keşmir'in Hindistan ve Pakistan bölgelerini ayıran 740 kilometrelik fiili sınır boyunca karşılıklı silahlı çatışma devam ediyor. Pakistan ordusu, dün gece yarısı Hindistan ordusuna ait birden fazla mevziden açılan ateşe karşılık verildiğini açıkladı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait 4 Rafale savaş uçağının dün gece Cemmu ve Keşmir'de devriye gezdiği ancak Pakistan tarafından fark edilmesinin ardından geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedildi. Ayrıca, açıklamada Pakistan kuvvetlerinin Hindistan'ın herhangi bir saldırısına karşılık vermeye hazır olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Hindistan'ın 22 Nisan'da Cemmu ve Keşmir'de bulunan Pahalgam bölgesinde 26 tatilcinin ölümüyle sonuçlanan silahlı terör saldırısına Pakistan unsurlarının da karıştığını açıklamasının ardından iki ülke arasındaki gerginlik tırmanmıştı. Saldırıyı Pakistan merkezli Leşker-i Tayyibe'nin bir kolu olan "Direniş Cephesi (TRF)" adlı grup üstlenmişti. Pakistan yönetimi, saldırıda herhangi bir rolü olduğunu reddederek tarafsız soruşturma çağrısında bulunmuştu. Gerilimin artmasının ardından iki komşu ülke birbirlerine karşı diplomatik hamlelerde bulunmuştu. Karşılıklı olarak vizeler iptal edilmiş, diplomat sayılarına sınırlama getirilmişti. Pakistan ayrıca hava sahasını Hint havayollarına kapatmıştı. Hindistan ise iki ülke arasında İndus Nehri ve kollarından su paylaşımını düzenleyen İndus Su Anlaşması'nı askıya almıştı. Bu karar Pakistan'da protestolara yol açarken, Pakistan hükümeti Hindistan'ın kararına karşı yasal işlem başlatmaya hazırlandığını duyurmuş, bölgedeki su akışının etkilenmesini "savaş nedeni" sayacağını vurgulamıştı. Ayrıca Keşmir'de Hindistan ve Pakistan kontrolündeki bölgeleri ayıran 740 kilometrelik fiili sınır olan Kontrol Hattı (LoC) boyunca iki ülke orduları arasında çatışmalar yaşanmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı dün iki ülkeye "sorumlu bir çözüm" için çalışma çağrısında bulunmuştu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşerek "trajik sonuçlara yol açabilecek bir çatışmadan kaçınılması" gerektiğinin altını çizmişti.